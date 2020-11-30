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  • TÜBİTAK SAGE duyurdu: SOM Seyir Füzesi ve varyantlarının tüm testleri tamamlanmıştır
30 Kasım 2020 Pazartesi 09:28 | Son Güncelleme:

TÜBİTAK SAGE duyurdu: SOM Seyir Füzesi ve varyantlarının tüm testleri tamamlanmıştır

TÜBİTAK SAGE duyurdu: SOM Seyir Füzesi ve varyantlarının tüm testleri tamamlanmıştır
AKSAM.COM.TR

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, SOM Seyir Füzesi ve varyantlarının tüm testlerinin milli altyapı dahilinde tamamlandığını duyurdu. SOM Seyir Füzeleri yüksek isabet yeteneğine haiz sabit kanatlı hava platformlarından atılabilen yeni nesil seyir füzesi olarak öne çıkıyor.

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBTAK SAGE) SOM Seyir Füzesi ve varyantlarının tüm testlerinin milli altyapı dahilinde tamamlandığını açıkladı.

SOM Seyir Füzesi, TÜBİTAK SAGE'nin tasarladığı hedefe yüksek isabet yeteneğine haiz sabit kanatlı hava platformlarından atılabilen yeni nesil bir seyir füzesi olarak öne çıkıyor.

SOM SEYİR FÜZESİ 

SOM Seyir Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri için “yüksek korunaklı” hedeflerin imha edilmesi amacı ile geliştirilen bir füze sistemidir.

TÜBİTAK SAGE sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli mühimmat geliştirmenin yanında onu uluslararası standartlarda kalifiye etmenin önemini biliyor ve bunun için çalışıyoruz. 2006’dan bu yana geliştirdiğimiz SOM ve varyantlarının tüm testleri milli altyapılarımızda tamamlanmıştır." açıklamasında bulundu.

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