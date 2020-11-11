Ne F-35 ne F-22 Raptor! Katar dünyanın en ölümcül savaş uçağını alacak

Katar yeni nesil savaş uçaklarını envanterine yerleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. ABD'den 12 milyar dolarlık anlaşma kapsamında almayı planladığı F-15QA savaş uçakları da 2021 yılında Katar'a teslim edilmeye başlanacak.

Savaş alanlarındaki başarısı göz önüne alındığında özellikle teknik özellikleriyle dikkat çeken F-15'lerin Katar'a teslim edilmesi beklenirken, tedarikçi iki savunma şirketi Boeing ve Raytheon, hava kuvvetlerini destekledikleri, teknik ve lojistik yeteneklerini geliştirdikleri için ödüllendirdi.





EurAsian Times'ta yer alan habere göre, Boeing, ilk partisi gelecek yıl Katar hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan F-15QA uçağının lojistik desteği için 15 milyon dolar değerinde ek bir sözleşme yaptı.



Boeing'e ek olarak, Raytheon'da, savaş uçaklarının operasyonları için Katar Hava Kuvvetleri'nin yer tesislerini modernizasyonu sağlayacak. Bunun içinde Katar'la 77.63 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.



F-15QA

Avcı uçağı olarak ön plana çıkan F-15'ler günümüzde pek çok hava kuvveti tarafından kullanılmasının yanında pek çok savaşta da test edilmiştir. Katar için üretilen F-15QA'ların muadillerine göre en gelişmiş varyantı olduğu ifade ediliyor.

KATAR HAVA KUVVETLERİ BÜYÜYOR

Katar son yıllarda dikkat çekici bir şekilde hava kuvvetlerini güçlendiriyor. Bu bağlamda da Rafale, Eurofighter Typhoon ve F-15E Strike Eagle (QA varyantı) uçakları için sipariş vermişti.

İLK UÇUŞTA GELECEK SAVAŞ KABİLİYETLERİNİ SERGİLEMİŞTİ

Uçağın üreticisi Boeing şirketi, nisan ayında ilk uçuşun gerçekleştirildiğini ve F-15 uçaklarının bugüne kadar üretilmiş en gelişmiş versiyonu olan F-15QA savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Şirket, "90 dakikalık uçuşunda tüm gelecek nesil savaş uçağı kabiliyetlerini başarıyla gösterdi" açıklamalarında bulunmuştu.

Katar için geliştirilen F-15QA savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı