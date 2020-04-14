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  3. Katar için geliştirilen F-15QA savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı

Katar için geliştirilen F-15QA savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı

Katar için geliştirilen F-15QA savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı

Katar'ın ABD'den alacağı F-15QA savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı. Uçuş "90 dakikalık uçuşunda tüm gelecek nesil savaş uçağı kabiliyetlerini başarıyla gösterdi" ifadeleriyle duyuruldu.

Katar'ın 2017'de ABD ile yaptığı 12 milyar dolarlık anlaşma kapsamında üretilen F-15QA tipi savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı.

Uçağın üreticisi Boeing şirketinden yapılan açıklamada, "Boeing, bugüne kadar üretilmiş en gelişmiş versiyon olan F-15QA savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

İlk uçuşun Missouri eyaleti St. Louis Uluslararası Lambert Havaalanı'nda yapıldığı belirtilen açıklamada "Katar Emirliği Hava Kuvvetleri için geliştirilen uçak, 90 dakikalık uçuşunda tüm gelecek nesil savaş uçağı kabiliyetlerini başarıyla gösterdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca uçakların 2021'de Katar'a teslim edilmeye başlanacağı kaydedildi.


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