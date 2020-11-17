Türkiye'nin 'boru hattı' hamlesi: Doğu Akdeniz jeopolitiğini değiştirecek

Türkiye ve KKTC arasında tarihten gelen bağ ve beraberlik Ada’da tamamlanan seçimlerin ardından yeni bir ivme kazandı. Geçtiğimiz yıllarda atılmayan bazı adımların iki siyasilerinin alacağı kararlarla hızlanması beklenirken, diğer yandan KKTC ile Anadolu arasında elektrik ve doğalgaz boru inşası yeniden gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş ziyareti sırasında yaptığı “Şimdi ise yine denizin altından doğalgaz çalışması, kablo ile elektrik enerjisi getirme çalışmalarımızı da ayrıca sürdürüyoruz.” açıklaması uzmanlara göre yeni bir dönemin habercisi.

Aksam.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, söz konusu gelişmenin neden önemli olduğunu anlatırken, geçtiğimiz yıl düzenledikleri konferansa vurgu yaptı.

EED olarak geçen yıl KKTC’de düzenledikleri Uluslararası Enerji Konferansı’nda bu konunun gündeme geldiğini ifade eden Kumbaroğlu, “Dönemin Enerji Bakanı Hastan Taçoy konferansta yaptığı konuşmada KKTC-Türkiye doğalgaz boru hattının gerekliliğini anlattı. Konferansın elektrik oturumunun çıktısı olarak da KKTC-Türkiye enterkonnekte bağlantısının gerekliliği sonuç bildirgemizde yer aldı.” bilgisini paylaştı.

İlk adım Başkan Erdoğan'dan: Kuzey Kıbrıs'ta başkanlık sistemi sinyali verildi

“TÜRKİYE, EASTMED PROJESİNE KARŞI SOMUT BİR ÇIKIŞ YOLU İNŞA EDİYOR"

“KKTC’ye döşenecek doğalgaz boru hattı Doğu Akdeniz jeopolitiğini değiştirecek önemli bir adım.” diyen Prof. Dr. Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“Bugün Türkiye’den KKTC’ye doğalgaz gider, yarın KKTC’den Türkiye’ye gelir ve Avrupa’ya ihraç edilir. Bölgedeki en büyük rezerv olan İsrail gazı için de bu hat son derece önemli olacak. Diğer yandan Türkiye’nin boru hattı hamlesiyle ekonomik fizibilitesi olmayan EASTMED projesine karşı somut ve gerçekçi bir çıkış yolu inşa ettiğini görüyoruz."

"BORU HATTI TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI ENERJİ TİCARET VİZYONUNA DESTEK VERECEK"

Kumbaroğlu, "Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya taşınmasına olanak sağlayabilecek ekonomik tek çözümün Türkiye üzerinden gidecek boru hattı olduğunu artık herkes görmeli. Bu nedenle KKTC-Türkiye boru hattı, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren enerji şirketleri için Avrupa'ya aralanan kapı olacak. Diğer yandan da Türkiye'nin uluslararası enerji ticaret merkezi vizyonuna destek verecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

KIBRIS TÜRK HALKI UCUZ ENERJİYE ULAŞABİLİR

Başkan Erdoğan’ın açıklamasında doğalgazın yanı sıra elektrik bağlantı hattının da yer aldığına ve bunun da son derece önemli olduğuna dikkati çeken Gürkan Kumbaroğlu, “Elektrikte ise Türkiye'ye yapılacak enterkonnekte bağlantı KKTC'de yenilenebilir enerji kaynaklarını yüksek oranda kullanma imkanı sağlar. Doğalgaz ve elektrik bağlantıları ile KKTC mazot ve fuel-oil bağımlılığından kurtulur, yenilenebilir enerji teknolojilerinin önü açılır. Böylece Kıbrıs Türk haklı temiz ve ucuz enerjiye kavuşur. Bu nedenle her iki bağlantı çalışması da son derece stratejik.” şeklinde konuştu.

‘Kapalı Maraş'ta tarihi gün... Kıbrıs'ta iki devletli çözüm

Başkan Erdoğan KKTC'de

Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane sözü: Yeni bir hastaneyi daha Kıbrıslı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız