İlk adım Başkan Erdoğan'dan: Kuzey Kıbrıs'ta başkanlık sistemi sinyali verildi

KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katıldığı törenle büyük bir coşkuyla kutlandı. Törende her iki lider de dikkat çeken mesajlar verdi. Başkan Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanlığı makamının uygun bir bölgeye taşınması” açıklaması ile uzun yıllardır konuşulan bir konu tekrar gündeme geldi.

Aksam.com.tr’den Ömer Faruk Aktaş’a konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, Başkanlık sistemi konusunda çok geç kalındığını ifade ederek, Başkan Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanlığı makamının uygun bir bölgeye taşınması” açıklamasını şöyle yorumladı:

“Kıbrıs Türkünün atacağı adımları da kuvvetlendirecek bir adım olarak görülecektir. Ki Başkanlık sistemi de olması gerekir Kıbrıs’ta, çok geç kalındı. Bu anlamda istikrarın, bölgede halkın daha huzurlu bir şekilde yönetime kavuşabilmesinin, olmazsa olmazı olarak Başkanlık sistemine geçilmesi gerekir.”

46 YILDIR KAPALI OLAN MARAŞ AÇILDI

KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş’ın açılmasının çok önemli bir karar olduğunu vurgulayan Gözügüzelli, “Zira bu karar KKTC'nin tasarrufunda ve hâkimiyetinde olan bir bölgenin artık halkın kullanımına açılarak, bu bölge üzerinde Kıbrıs Türk otoritesinin var olduğunu dünyaya gösterme adına önemli bir adımdır.” açıklamasında bulundu.

MARAŞ PAZARLIK KONUSU OLMAYACAK

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Kapalı Maraş’ı açma kararımız Kıbrıs meselesine yeni bir boyut kazandırmıştır.” açıklamalarını yorumlayan Gözügüzelli, şu ifadeleri kullandı:

“Bu boyut bizzat Kıbrıs Türkü’nün bundan sonraki süreçte Maraş’ı pazarlık konusu yapmayacağının, iki ayrı egemen otorite varlığının tartışma gerekliliği olduğunun ve toprak verilmeyeceğinin, tabii ki federal zemindeki bir anlaşmanın artık çok uzak olduğunun da ifadesi olmuştur.”

BAŞKAN ERDOĞAN’IN MARAŞ ZİYARETİ TARİHİ ÖNEMDE

Maraş’ın kısa sürede yeniden hayat bulacağını ve çözümsüzlüğün sembolü olmaktan kurtulacağını ifade eden Başkan Erdoğan’ın dün gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Gözügüzelli, şöyle konuştu:

“Erdoğan’ın Maraş ziyareti fevkalade önemlidir. Tarihi önemi var. Müşterek kader birliğimiz, müşterek tarih birliğimiz ve özellikle bu kritik dönemde ve coğrafyada tek ses ve tek yürek olarak uluslararası camiaya verilecek mesajlarda Kıbrıs Türkü’nün Erdoğan’ın yanında olduğu, Erdoğan’ın da Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğu mesajının ifadesi açısından önemlidir.”

BÖLGENİN ENERJİDE RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Kıbrıs Adası’na doğal gaz ve kablo ile elektrik enerjisi ulaştırılmasına ilişkin projeleri değerlendiren Gözügüzelli, Kıbrıs Türkü’nün adada kuvvetlendirilmesinin ve ekonomik kalkınmasının sağlanmasının her iki vatan arasında derinleştirilecek ilişkilerin ifadesi açısından önemli olduğunu söyledi.





Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, ada üzerinde veya çevresinde gaz ve petrol arama çalışmalarında olumlu neticeler alınabileceğinin sinyallerinin verildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü Türkiye’nin bu konuda araştırmaları var biliyorsunuz. Hemen hemen bütün bölgenin röntgeni çekilmiştir. Doğru zamanda doğru vakitte gereken açıklamalar yapılarak Kıbrıs Türk halkının kalkınmasına da destek olunacaktır.”

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