KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kapalı Maraş'taki vatandaşlara seslendi: Buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler

Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş'ta açıklamalarda bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, bugünün KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Tatar, "Kıbrıs Türkü bayramını kutlamaktadır. Kendi cumhuriyetini kurmuş, kendi devletiyle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkü güvenlik, barış ve huzur içinde yaşamına devam etmektedir." dedi.

Yıllardır süren görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılamadığını söyleyen Tatar, tüm izolasyon ve engellemelere rağmen KKTC'nin Türkiye'nin de desteğiyle kendi kendini geliştirdiğini vurguladı.

Tatar, Erdoğan'ın da direktifleriyle KKTC'de inşasına başlanan acil durum hastanesinin iki ayda tamamlandığının altını çizerek, "Acil durum hastanesi pandemiden dolayı iki ayda bitirildi ve Kıbrıs Türk halkının sağlık hizmetlerine bir önemli altyapı yatırımı olarak giriyor." diye konuştu.

Kapalı Maraş'ın 46 yıldır kapalı olduğunu ve KKTC'yi geliştirme çabaları içinde açılmaya hazır hale geldiğini belirten Tatar, "Maraş'ın büyük bölümü zaten açık ama açılmayan ve 46 yıldır muhafaza edilen bu güzelim bölge artık açılmaya hazır vaziyette. Çünkü 46 yıldır güney komşularımızla her türlü anlaşma çerçevesinde, güven artırıcı önlemler bağlamındaki öneriler karşı tarafça reddedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kapalı Maraş'ın açılmasının insan haklarının bir gereği olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



Maraş'ın açılması ve mal sahiplerinin de buraya Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden gelebilmeleri, mallarına mülklerine kavuşabilmeleri artık insan haklarının bir gereğidir diye düşündük. Bu önerimizi elbette kendi içimizde tartıştıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin de desteğini aldıktan sonra bu adımı attık.

Atılan adımın bölgenin kalkınması, gelişmesi ve insanlığa kazandırılması için atıldığını vurgulayan Tatar, "Gerçekten çok mutluyuz çünkü burası 46 yıldır bir hayalet şehir. Mağusa'nın hemen dibinde. Gelişen ve büyüyen Mağusa'ya yakışan biçimde geliştirmek kalkındırmak ve insanlığa kazandırmak bize yakışandı, doğru adımdı. Bir kez daha buradan güney komşularımıza sesleniyorum, buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler, taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mallarını kendilerine iade edebiliriz." diye konuştu.