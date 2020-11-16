‘Kapalı Maraş'ta tarihi gün... Kıbrıs'ta iki devletli çözüm

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümünde Kapalı Maraş’ı ziyaret etti. Dünyaya mesajlar veren Erdoğan, ‘’Garantör ülke olarak bizim de KKTC’nin de, diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır’’ dedi. Erdoğan şunları söyledi:

SÖZLERİNİ TUTMADILAR

“Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadelesiyle zafere ulaştık. Geçmişi unutmadan inşallah barış dolu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Kıbrıs son 1.5 asırdır belirsizliğin hakim olduğu bir süreç yaşamıştır. 1974 Barış Harekatı ile fiilen istikrara kavuşan Kıbrıs’la ilgili siyasi sporunlar hâlâ devam ediyor. Kıbrıs Türk Halkı’nın meşru halkları ve güvenliğini temin edecek şekilde adil bir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir. AB atılan adımlara rağmen verilen sözleri yerine getirdi mi? Hayır. Kıbrıs meselesinin Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir.”

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

“Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor. 1963’te silah zoruyla bozulan, 1974’te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil. Kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs’ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir. Sözde paçavralar maalesef kendi cumhurbaşkanını kalkıp da Güney Kıbrıs’ın sözde cumhurbaşkanına şikayet ederse nereye varır benim sevgili kardeşlerim gayet iyi biliyor.”

AB UZATTIĞIMIZ ELİ HAVADA BIRAKMASIN



Doğu Akdeniz’deki enerji arama çalışmalarına değinen Erdoğan şunları söyledi: “Akdeniz’in yeniden huzur havzası haline gelmesi gerektiğini savunduk ancak iyi niyetli çabalarımızın karşılığını alamadık. Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumakta kararlıyız. Anlaşmazlıkların diyalogla çözümü öncelikli tercihimizdir. Kimsenin hakkına el uzatmıyoruz. Sadece Rum- Yunan ikilisinin haklarımızı gasbetmesine engel olmaya çalışıyoruz. Diplomasi ve müzakere bizleri ortak payeye ulaştıracak en kısa yoldur. Arzumuz AB’nin uzattığımız eli havada bırakmamasıdır.”

YOLLARDA SEVGİ SELİ



Erdoğan’ı, caddelerde bayraklarla karşılayan çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KONUTU İNŞA EDELİM



Erdoğan, “KKTC’nin altyapı projelerine bu yıl 162 milyon lira ayırdık. Sayın Tatar’a da söyledim. Uygun bir yere 5 dönümlük arazi temin etmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı makamını süratle orada inşa edelim ve böylece Cumhurbaşkanlığı makamını da oraya taşıyalım. Zira bu tür makamlar bildiğiniz gibi farklı ülkelerin bakışını da değiştirir. Anavatan ve garatantör Türkiye, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanındadır” dedi.

HERKESİN YARARINA YENİ BİR DÖNEM



KKTC’yle ilgili gelecek dönemin işaretlerini veren Başkan Erdoğan, “Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasbedilen Kıbrıs Türkleri’dir. Maraş’ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Maraş’ta herkesin yararına neden olan yeni bir dönem başlayacaktır” dedi.

ERSİN TATAR AZERBAYCAN’A GİDECEK



Başkan Erdoğan “Buradan Azerbaycanlı kardeşlerime selam gönderiyoruz. İnşallah en yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız buradan Azerbaycan’a bir ziyaret yapmak suretiyle inşallah bu adımı çok daha farklı bir duruma getirecektir. Bizler, tek yürek, tek bilek olduğumuz müddetçe Allah’ın izni ile üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, engel yoktur” dedi.

6 ameliyathane bulunan hastane, 24’ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip.

BİR HASTANE MÜJDESİ DAHA



Erdoğan, Ersin Tatar’ın yardım talebi üzerine 45 günde yapılan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin açılışına da katıldı. 500 yataklı bir hastanenin daha KKTC’ye kazandırılacağını müjdeleyen Erdoğan, “KKTC ile dayanışmanın en önemli nişanesi bu acil durum hastanesidir. Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken, biz onlara destek olduk. KKTC’ye 149 milyon lira destekte bulunduk” dedi.

HAK SAHİPLERİ BAŞVURABİLİR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte 46 yıl kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz aylarda açılan Kapalı Maraş’ta piknik yaptı. Erdoğan burada tarihi açıklamalarda bulundu. Erdoğan “Şimdi taşınmaz mal komisyonunun da devreye girmesiyle güneyde kimler varsa buradaki malları neredeyse bedeli ödenmek suretiyle buralar sahiplerini bulur. Bu iş çözüme kavuşur. Yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık biz diyoruz ki adım atalım. Çünkü uluslararası bakış KKTC’yi adil paylaşımda muhatap almamıştır. Artık kendi göbeğimizi kendimizi kesmek zorundayız” dedi.

Tatar da, “Bizlerin girişimleriyle Maraş’ın açılması ve eski sahiplerinin de buraya taşınmaz mal komisyonu üzerinden gelebilmeleri ve kavuşabilmeleri insan hakları gereği olarak düşündük. Sayın Cumhurbaşkanının onayını da aldıktan sonra böyle bir adım attık” dedi.

MENÜDE KIBRIS LEZZETLERİ

Piknik menüsünde ana yemek olarak et döner, KKTC’nin yöresel lezzeti şeftali kebabı, sigara böreği, bulgur köftesi, tatlı olarak, Kıbrıs Türk mutfağına özgü Sini katmeri, Fıstık sarma, baklava olduğu öğrenildi.