Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane sözü: Yeni bir hastaneyi daha Kıbrıslı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız

Başkan Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında konuştu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmalarının satır başları;

Salgına karşı başarılı bir mücadele veriyoruz.

Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken biz din, dil, ırk ve bölge ayrımı gözetmeden 156 ülkeye tıbbi teçhizat ve malzeme gönderdik.

500 yataklı bir hastaneyi daha Kıbrıslı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız.

Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık.

(Lefkoşa Acil Durum Hastanesi) KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayamazdık.