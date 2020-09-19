Karadeniz'de karşı karşıya geldiler... Rus savaş uçağından ABD'ye ait keşif uçağına engelleme

Rusya ile ABD arasında Karadeniz'de yaşanan gerilime bir yenisi daha eklendi. Rus savaş uçağı, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon tipi devriye uçağına engelleme yaptı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus hava sahası kontrol sistemleri, Karadeniz'in tarafsız suları üzerinden Rus devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti. Su-27 tipi savaş uçağı, sınırlarımıza yaklaşan hedefine ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon tipi devriye uçağı olduğunu tespit etti."

"CASUS UÇAKLARININ KARADENİZ’DEKİ FAALİYETLERİ YÜZDE 40 ARTTI"



Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karadeniz bölgesinde yabancı keşif uçuşlarının sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Kerç Boğazı’nda ise yüzde 61 artış oldu."

Rusya’nın geçen hafta itibarıyla 44 yabancı hava aracını engellediği bildirildi.