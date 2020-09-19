19 Eylül 2020 Cumartesi 01:00 | Son Güncelleme:
Karadeniz'de karşı karşıya geldiler... Rus savaş uçağından ABD'ye ait keşif uçağına engelleme
DHA
Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının Karadeniz semalarında ABD'ye ait bir devriye uçağını engellediğini duyurdu.
Rusya ile ABD arasında Karadeniz'de yaşanan gerilime bir yenisi daha eklendi. Rus savaş uçağı, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon tipi devriye uçağına engelleme yaptı.
DHA'nın aktardığı habere göre, Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rus hava sahası kontrol sistemleri, Karadeniz'in tarafsız suları üzerinden Rus devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti. Su-27 tipi savaş uçağı, sınırlarımıza yaklaşan hedefine ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon tipi devriye uçağı olduğunu tespit etti."
"CASUS UÇAKLARININ KARADENİZ’DEKİ FAALİYETLERİ YÜZDE 40 ARTTI"
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Karadeniz bölgesinde yabancı keşif uçuşlarının sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Kerç Boğazı’nda ise yüzde 61 artış oldu."
Rusya’nın geçen hafta itibarıyla 44 yabancı hava aracını engellediği bildirildi.