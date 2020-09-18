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  • Tatbikat için geldiler... ABD, savaş jetlerini Bulgaristan'a konuşlandırdı
18 Eylül 2020 Cuma 19:11 | Son Güncelleme:

Tatbikat için geldiler... ABD, savaş jetlerini Bulgaristan'a konuşlandırdı

Tatbikat için geldiler... ABD, savaş jetlerini Bulgaristan'a konuşlandırdı
DHA

ABD'ye ait 6 adet F-16 tipi savaş uçağının İtalya'dan Bulgaristan'a getirildiği duyuruldu. Uçakların ABD'nin Avrupa'da Hava Kuvvetleri 31. Taarruz Kanadından olduğu ifade edildi.

ABD’nin Avrupa'da Hava Kuvvetleri 31. Taarruz Kanadından olduğu belirtilen 6 adet F-16 tipi savaş uçağı, Bulgaristan’ın Graf İgnatievo Askeri Hava Üssü’ne getirildiği bildirildi. 

DHA'nın aktardığı habere göre, Bulgaristan medyası, uçakların İtalya’nın Aviano Üssü’nden getirildiğini duyurdu. Getirilen uçakların Bulgar hava sahasındaki tatbikatlarda kullanılacağı öğrenildi.

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