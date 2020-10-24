Ermenistan basını yine çuvalladı: Serdar Ortaç'tan sonra Tarkan için de "öldürülen asker" dediler

Daha önce Serdar Ortaç ve Aras Bulut İynemli gibi Türk ünlülerin askerlik fotoğraflarını Azerbaycan askeri diye gösteren işgalci Ermenistan basını, skandala bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde öldürülen Azerbaycan askerlerinin olduğu iddia edilen fotoğraflarda şarkıcı Serdar Ortaç'ın fotoğrafına yer veren Ermenistan Kamu Radyosu, bu kez de Tarkan ve Burak Özdemir'in fotoğraflarını Azerbaycan askeri diyerek paylaştı.

Tarkan’ın askerlik fotoğrafı sitede, “Bakü askerlerinin yüzde 99’unu kaybetse bile, iktidar uğruna durmayacaktır” haberinde kullanıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu’nun resmi internet sitesi, dün açıklama metni yayınlayarak teknik bir yanlışlık yapıldığını vurguladı: “21 Ekim’de yayımlanan ‘Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor’ başlıklı makalede, teknik bir yanlış anlaşılma nedeniyle yanlış bir fotoğraf yayımlandı. Fotoğrafın, yayımlanan materyalin içeriğiyle ilgisi olmadığını belirtmek isteriz.”

Yapılan açıklamanın ardından aralarında Aras Bulut İynemli’nin de bulunduğu ünlülerin askerlik fotoğrafları başka fotoğraflarla değiştirildi.

Ermenistan Kamu Radyosu, "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı” başlıklı haberler şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin’in fotoğrafını kullanmıştı. Ortaç'ın başka bir fotoğrafını ise 'Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor' başlıklı yayımlanan bir haberde kullandığı görüldü.

İşgalci Ermenistan basını alay konusu oldu: Serdar Ortaç ve Aras Bulut İynemli'yi Azerbaycan askeri diye servis ettiler