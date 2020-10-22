İşgalci Ermenistan basını alay konusu oldu: Serdar Ortaç ve Aras Bulut İynemli'yi Azerbaycan askeri diye servis ettiler

Ermenistan Kamu Radyosu'nun internet sitesinde yayımlanan iki farklı haberde, şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu Aras Bulut İynemli Azerbaycan askeri olarak servis edildi.

SERDAR ORTAÇ'I "ÖLDÜRÜLEN ASKER" DİYE PAYLAŞTILAR

"Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı” ve ’’Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor’’ başlıklı haberde şarkıcı Serdar Ortaç’ın bedelli olarak askerlik yaptığı fotoğrafları kullanıldı.

ARAS BULUT İYNEM'İ ORDU KARŞILAŞTIRMASINDA AZERBAYCAN ASKERİ DİYE VERDİLER

Dağlık Karabağ'daki son durumla ilgili iki ülke ordusunu kıyaslamaya çalışan Ermenistan Kamu Radyosu, "On iki kat daha fazla ama atılım yapamıyorlar" başlıklı haberinde ise ünlü oyuncu Aras Bulut İynem'in fotoğrafını Azerbaycan askeri diye sundu.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında çaresiz kalan işgalci Ermenistan, algı oluşturmak için resmi kurumları ve yetkilileri aracılığıyla alay konusu olan paylaşımlar yapıyor.