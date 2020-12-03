Çin'deki hata tüm dünyaya mal oldu: Kovid-19 salgının fark edilmesini önledi

Çin'de koronavirüs salgınının başlarında test üretimi ve dağıtımı konusundaki yetersizliklerin, kapalı kapılar ardında ehil olmayan şirketlere sağlanan imtiyazlarla üretilen hatalı testlerin virüsün fark edilmesini önlediği iddia edildi.

Associated Press (AP) haber ajansının 40'tan fazla doktor, sağlık yetkilisi, uzman ve endüstri çalışanı ile yaptığı yüz yüze görüşmelerle hazırladığı haber araştırmasına göre, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkililerinin, yalnızca merkezi Şanghay'da bulunan 3 şirkete test üretme imtiyazı vermesi ve virüs bilgilerini yalnızca bu şirketlerle paylaşması, yetersiz sayıda testin piyasaya sürülmesine yol açtı.

Bu yüzden salgının ortaya çıktığı Vuhan şehrinde ocak ayında hastalık şikayetiyle sağlık merkezlerine başvuran binlerce kişi test olmak için saatlerce kuyruklarda beklemek zorunda kaldı.

Üstelik ehil olmayan şirketlerin ürettiği testler virüsü teşhiste yetersiz olduğundan çoğunlukla hatalı negatif sonuçların ortaya çıkmasına yol açtı.