Beyaz Saray'a böyle geldi

Koronavirüs salgını sırasında yoğun olarak çalışan TIR sahipleri Beyaz Saray'ın önünde düşük taşıma ücretlerine tepki gösterdi. Beyaz Saray'ın karşısındaki Constitution Caddesi'nde toplanan 100'e yakın TIR sahibi ülkenin farklı eyaletlerinden gelerek protestoya katıldı. Korna çalarak düşük taşıma ücretlerini protesto eden TIR sahipleri ABD Başkan Trump'a da bizzat mektup yazdıklarını söyledi. Gece yarısı Beyaz Saray'ın karşısına gelerek caddeleri dolduran protestocular da ABD Kongresinden finansal destek paketi alamadıklarını ve koronavirüs sürecine hayatlarının tehlikede olduğunu belirttiler.

Protestocuların birçoğu, salgın döneminde ülke genelindeki valiler ve belediye başkanları tarafından verilen evde kalma kararlarıyla kendilerini hayal kırıklığına neden olduğunu ve derinleşen ekonomik krizden kendilerinin derin etkilediğini savundu.