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  3. ABD'de işsizlik ücreti almak isteyenler hayatlarını riske attı

ABD'de işsizlik ücreti almak isteyenler hayatlarını riske attı

ABD'de işsizlik ücreti almak isteyenler hayatlarını riske attı

Koronavirüsten dolayı işsizlik ücreti almak isteyen ABD vatandaşları, kağıt işlemlerini halletmek için yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde, insanların sıkışık sıralarda koronavirüs salgınına davet çıkardığı görüldü.

ABD’nin Florida eyaletinde koronavirüsten dolayı işsizlik ücreti almak isteyen insanlar, koronavirüs salgınına davetiye çıkarırcasına yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu.

Aksam.com.tr’nin ABC News’ten aktardığı habere göre, kağıt işlemlerini tamamlamak isteyen ABD vatandaşlarının sıkışık kuyruklardaki bekleyişleri havadan görüntülendi.

Türkiye'de ücretler kapıda ödenirken ABD'de uzun kuyruklar oluştu

Eyalet yönetiminin, söz konusu işlemlerin internet üzerinden yapılabilmesine olanak sağlayan sistemdeki sorunları aşmaya çalıştığı bildirildi.

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