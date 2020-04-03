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  3. Bakan Zümrüt Selçuk'tan işsizlik ödeneği açıklaması... Evden yapılacak

Bakan Zümrüt Selçuk'tan işsizlik ödeneği açıklaması... Evden yapılacak

Bakan Zümrüt Selçuk'tan işsizlik ödeneği açıklaması... Evden yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin evden yapılacağını bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Kısa çalışma ödeneği) 70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de evden yapılacağını bildirdi.


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