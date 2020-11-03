ABD Başkanlık seçimleri için heyecan dorukta. Dünyanın merakla takip ettiği ABD Başkanlık seçimleri için geri sayım bugün sona eriyor. Bugün yapılacak seçimde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanılacak. ABD'de oy kullanma posta yoluyla da gerçekleşecek. Peki, ABD Başkanlık seçimleri ne zaman, saat kaçta? ABD seçimleri canlı nereden izlenir?

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ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ SAAT KAÇTA?

ABD seçim sonuçları, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece belli olacak. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının netlik kazanması uzun sürebilir.

Sonuç açıklandığında, kazanan başkan 20 Ocak 2021’de göreve başlayacak.

ABD SEÇİM ANKETİNDE KİM ÖNDE?

Seçimler öncesi anketlerdeki son durum yakından takip edilirken 2016'dan bu yana anketlerin güvenilirliği de kamuoyunda soru işareti olarak görülmeye devam ediyor.

ABD'nin önde gelen siyasi analiz sitelerinden "Real Clear Politics"in ulusal bazdaki tüm anketlerin ortalamasını derlediği anket sonuçlarına göre, Biden, ülke geneli anketlere göre yarışı Trump'ın 7,4 puan önünde götürüyor.

270 DELEGEYE ULAŞAN BAŞKAN OLACAK

3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

ABD'de "Delegeler Kurulu" (Electoral College) adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

2016'daki son seçimleri kazanan Trump, 304 delegeye ulaşmış ancak rakibi Hillary Clinton, Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almıştı.

Demokrat aday Biden, Pennsylvania'da 13 Ekim'de 7 puan öndeyken şu anda da Trump'a karşı 4,3 puan avantajını sürdürüyor.

Florida'da ise 13 Ekim'de Biden 3,7 puan öndeyken Trump, son dönemde ivme kazanarak farkı 1,4 puan seviyesine indirmeyi başardı.

Diğer salıncak eyaletler arasındaki Wisconsin'de 13 Ekim'de temmuzda 5,5 puan önde olan Biden şu anda 6,4 puan önde görünürken Michigan'da 17 Ekim'de 6,7 puan önde olan Demokrat aday, şu anda 6,5 puan önde gidiyor.

Yarışın en başa baş gittiği salıncak eyaletlerin başında ise Florida'dan sonra Kuzey Carolina geliyor. Trump'ın zaman zaman öne geçtiği eyalette 13 Ekim'de 1,4 puan önde olan Biden, şu anda sadece 0,6 puanla öne geçmiş durumda.

Arizona'da da 13 Ekim'de Biden 2,7 puan önde görünürken şu anda adaylar, bu eyalette başa baş konumda.

Tüm bu rakamlar göz önüne alındığında seçimlerin kaderini belirleyecek 6 kritik eyaletteki anketlere göre, iki rakibin birbirine oldukça yakın oranlar yakaladığı gözleniyor.