AKŞAM TV, ABD seçiminin nabzını tutuyor... Uzman isimlerden dikkat çeken yorum ve analizler

ABD’DE KRİTİK GÜN

ABD'de başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Peki, yeni dönemin başkanı Cumhuriyetçilerin adayı Trump mı yoksa Demokratların adayı Biden mi olacak? ABD halkının tercihi ne olacak? Akşam Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, tüm merak edilenleri Akşam TV'ye anlattı.

ABD'de kritik seçim günü... Başkanlık koltuğunu kim kazanacak?

DÜNYA EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

ABD'de başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Peki, Yeni başkan dünya ekonomisini nasıl etkiler? Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, merak edilenleri Akşam TV'ye anlattı.

ABD seçimlerinde son durum

TÜRKİYE’Yİ NE KADAR İLGİLENDİRİYOR?

ABD'de seçmenler 46. başkanını seçmek için sandık başına gitti. Peki, seçilen yeni başkan Türkiye'ye siyasi ve ekonomik yönden nasıl etkiler? Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Akşam TV'ye değerlendirdi.

ABD'nin yeni başkanı Türkiye'yi nasıl etkiler?

ANKETLER YANILDI

ABD'de başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Peki, yeni başkanı hangi kriter belirleyecek? ABD'deki anket şirketlerinin sonuçları ne diyor? Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, tüm merak edilenleri Akşam TV'ye anlattı

ABD'deki başkanlık seçimini kim kazanıyor?

SOKAKLAR KARIŞIR MI?

ABD 56.başkanlık seçimini yaptı. Peki seçimin sonucu mağazalarda yağmalamalara yol açar mı? Trump ve Biden karşıtları karşı karşıya gelir mi? Seçimin ve sokakların nabzını Gazeteci Anıl Sural, Eda Cabul'a anlattı.

Seçim sonucu sokakları karıştıracak mı?

“YÜKSEK MAHKEME” HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da başkanlık seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, seçimlerde kritik eyaletlerin tümünde kazanmaya çok yakın olduklarını belirterek, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz." dedi.

ABD'de kritik gün... Trump konuşmasında neden "yüksek mahkeme" vurgusu yaptı?

TRUMP’IN KONUŞMASININ ŞİFRELERİ

ABD'de tarihi Başkanlık seçimleri tüm hızıyla devam ederken TT listesinde #ABDninSecimi etiketi gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Peki ABD'deki seçim sonucunun Türkiye'ye etkisi ne olur? Trump, zafer konuşmasında ne mesaj vermek istedi? 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Duygu Gecü Yüzseven ile TREND TOPIC KONUŞMALAR'da yorumladı.

ABD seçimi... Trend Topic Konuşmalar

AVRUPA KİMİ İSTİYOR?

ABD'de başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Peki, Avrupa'nın seçimden beklentisi ne? Avrupa basını başkanlık seçimini nasıl görüyor? SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Enes Bayraklı, tüm merak edilenleri Akşam TV'ye anlattı.

Avrupa'nın başkanlık seçiminden beklentisi ne?

SEÇİM SONUCU DOĞU AKDENİZ’DE NEYİ DEĞİŞTİRİR?

ABD'de başkanlık seçiminde kritik bir yarış söz konusu. Yeni seçilen başkan Türkiye'yi nasıl etkiler? Doğu Akdeniz'deki denklemleri değiştirir mi? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Eda Cabul'a anlattı.

ABD'deki seçim Doğu Akdeniz'i etkiler mi?

SOSYAL MEDYANIN SEÇİMLERE ETKİSİ

ABD'de seçimler henüz sonuçlanmadan Twitter, Donald Trump'ın paylaşımını sansürledi. Peki sosyal medyanın seçimlere etkisi nasıl? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Eda Cabul'a anlattı.

ABD'de sosyal medyanın seçimlere etkisi