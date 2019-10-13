2 tabak makarnaya 430 euro hesap kesti şimdi sinek avlıyor
İtalya’nın başkenti Roma’da iki Japon turiste 2 tabak makarna için 430 euro hesap kestiği iddia edilen Antico Caffe di Marte isimli restoranın çıkan haberlerden fena etkilendi.
Restorana neredeyse hiç müşteri uğramazken yemek saatlerinde masalar tamamen boş kalıyor. Restoran çalışanları müşteri çekmek için caddede çığırtkanlık yapıyor ancak turistler hiç ilgi göstermiyor. Restoran çalışanları caddeden geçen turistlere menüleri uzatarak müşteri çekmeye çalışıyor ancak bunda başarılı olamadıkları görülüyor. Ağustos 2019’da da başka bir müşteri de 433,4 euro hesap ödediğini yazdı.