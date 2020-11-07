Her gün 1 adet yumurta yiyin

Yumurta; bulması kolay, pişirmesi pratik olan besin değeri yüksek sağlıklı bir yiyecek. Her gün bir adet yumurta yemek, kaliteli protein ihtiyacımızın önemli bir bölümünü karşılar.

Yumurta vücudumuza dışarıdan almamız gereken bütün aminoasitleri içerir.

Çocukluk çağından yaşlılık dönemine kadar, hepimizin her gün bir adet yumurta yemesi, hem kahvaltı sofralarımızı renklendirir hem de beslenmemizin kalitesini yükseltir.

Yumurta sarısı yoğun kolesterol içerir. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde her gün bir adet yumurta yemenin; vücuttaki kötü kolesterolü değil vücut için gerekli olan iyi kolesterolü artırıcı etkisinin olduğu ispatlanmıştır.

Çocukluk döneminde büyüme ve gelişme için gerekli olan bütün protein çeşitlerini içerdiği için çocuklar, gençlerin her gün bir adet yumurta yemesi gerekir. Yumurtanın içeriğindeki besin elementlerinin birçok faydası vardır;

A vitamini; yumurta sarısının içerisindeki A vitamini bağışıklık sisteminin temellerini sağlamlaştırırken görme duyusunun gelişmesinde de aktif rol oynar.

D vitamini; yumurta D vitaminin öncü maddesini içerdiğinden diş ve kemik gelişimi için oldukça önemlidir.

Demir; yumurtada ki demir kansızlık yaşamamızı önler. Demir aktif ve enerjik yaşamız için kanımızda oksijen taşır.

Selenyum; halsizliğe meydan okuyan selenyum da yumurtada yeterli ölçüde bulunuyor.

Çinko; yumurta zengin çinko içeriği ile bağışıklık sisteminde rol oynarken, aynı zamanda tırnaklarımızın ve saçımızın canlı ve parlak olmasında ektilidir.

Kolin; beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesine destek sağlar.

Böylesine önemli bileşenlere sahip olan yumurtayı genç yaşlı herkesin her gün 1 adet tüketmesi sağlık puanını yükseltir. Çok fazla yumurta yemek de zararlıdır. Gün içerisinde protein içeriği zengin diyerek fazla tüketilmesi karaciğeri yorar, alerjik reaksiyonlara sebep olur.

Yumurta tam pişmiş olarak tüketilmelidir. Besin değeri oldukça yüksek olan yumurtadan tam faydalanmak için iyi pişmiş olarak tüketmeliyiz. Yumurtayı tam pişmiş olarak yersek; içeriğindeki besin elementlerinin özellikle proteinin daha yüksek oranda vücuda alınmasını sağlarız.

Çiğ yumurtanın içeriğindeki besin elementlerinin kullanım oranı oldukça düşüktür. Yumurtayı çok fazla pişirmek de yanlıştır.