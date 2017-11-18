Bir haftada fit olmak çok kolay!

Bu uygulamadan nasıl faydalanacağız?



Teknolojiyle obeziteye çözüm çalışmaları sürekli yenileniyor. Bu konuda birçok yöntem var. Uygulamanın arasından öne çıkan Eximia Platinum yöntemi, direkt olarak vücuttaki yağ hücrelerini hedefliyor. Uygulamayla bir hafta içinde yağ hücreleri yüzde 40 oranını da azalıyor. Seanslar sonrasında yağ kaybı olduğuna ilişkin bilimsel çalışmalar var. Bu yağ kayıpları kliniklerde pikometrelerle ölçülebiliyor. Bu uygulama bölgesel yağ azalması, sıkılaştırma ve şekillendirme, selülit tedavisi, deri ve yumuşak dokuların yenilenmesi gibi konularda kullanılıyor.

Uygulama nasıl yapılıyor?

Bu sistemde vücuttaki yağlar tekrar metabolizmaya katılıyor. Vücutta bulunan yağ asitleri ve gliserolü tekrar vücuda katarak istenilen bölgede zayıflama sıkılaşma gerçekleşiyor. Tamamen zararsız olan bu işlemde dışardan hiçbir etken maddeye gerek kalmadan zaten vücutta bulunan bileşenlerin kullanılması amaçlanıyor. Vücut şekillendirmede kullanılan Eximia Platinum uygulaması, 4 farklı yaklaşımı birleştirdiği yeni teknolojisi sayesinde istenilen hedefe ulaşmayı sağlıyor. ‘Eximia Platinum’da lazer Radyofrekans (RF) ve vakum teknolojisi var. Lazer, önce yağ hücrelerinin yanlarını açarak birbirlerinden ayrıştırıyor. Sonra da RF ve vakum dediğimiz şey de yağ hücrelerinin içini küçültüyor. Sonrasında yani son 3 uygulamada radyofrekans sürecine geçiliyor. Zaten radyofrekansla sıkılaşma gerçekleşiyor. ‘Eximia Platinum’ uygulamasındaki 4 farklı başlığın, farklı işlevleri var.

Uygulama sırasında ağrı oluyor mu?

Uygulama sırasında hiçbir ağrı ya da acı olmuyor.

En çok hangi bölgelere uygulanıyor?

Vücudun her bölgesine uygulamak olası. Ama en iyi sonuç alınan bölgeler karın, bacaklar ve basenler. Bölgesel zayıflamayı çok iyi takviye eden uygulama, incelme, sıkılaşma, sarkmalar, deformasyonlar ve çatlaklarda oldukça etkili sonuçlar yaratıyor. Mikrodermoabrasyon ile cilt gençleşiyor ve oksijen alıyor. Laserporasyon (iğnesiz mezoterapi) ile hücre çeperinde delikler açılıyor ve yağ asitleri ile gliserolun dışarı atılımı sağlanıyor. EndoRadyoMag ile lenf akışı hızlandırılıyor ve kan sirkülasyonu sağlanıyor. RadyoLift ile sıkılaşma, lifting, selülit ve çatlak görünümünde azaltma, kırışıklıkları azaltma, doku gençleştirme, cilt elastisitesi ve cilt tonunu düzeltme sağlanıyor.

Kadın erkek fark ediyor mu?

Kadın ya da erkek herkese uygulanabiliyor. Ancak her bölge için farklı seanslar yapılıyor. Seanslar arasında 24 saat geçmesi kuralı var. Bu arada hamile ve kanser yapmıyoruz. Şeker hastalarında da uygulanıyor. Yağ hücreleri içerisindeki şekerleri vücuda tekrar kazandırdığı için insülin alma düzeyini yüzde 50 azaltıyor.

Yakılan yağlar geri alınıyor mu?

Verilen kiloların geri alınmaması için beslenmeye dikkat etmek gerekli. ‘Eximia Platinum’ uygulamasında da yağ hücreleri öldürülmeden küçültülüyor. Yağ hücrelerinin büyümesine neden olan bileşenler ayrıştırılıyor ardından da vücut tarafından tekrar metabolizmaya katılıyor. Bu uygulamayı diğerlerinden ayıran önemli bir avantajı da kişiye tokluk hissi vermesi. Biz bu uygulamayı yaparken diyet önermiyoruz. Ama günde 2 litre su içmesini ve minimum yarım saat yürümesini istiyoruz. Uygulama sırasında yağ yakımını hızlandırıcı bir krem de kullanıyoruz.