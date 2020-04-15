Yunus sürüsü Galata Köprüsü'ne kadar geldi
İstanbul'da yeni tip koronavirüs nedeniyle durma noktasına gelen deniz trafiğindeki sakinliği fırsata çeviren yunuslar Galata Köprüsü'ne kadar geldi.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evlerine kapanırken, deniz seferleri de durağan hale geldi.
Şehrin sessizliğini fırsata çeviren yunusların ise sabah saatlerinde Galata Köprüsü açıklarına kadar sürü halinde ilerledikleri görüldü.
Kameralar tarafından kaydedilen yunus sürüsünün görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.