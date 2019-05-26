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Yol vermeme kavgasında silahla vurulan genç öldü

Yol vermeme kavgasında silahla vurulan genç öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yol vermeme meselesinden çıkan silahlı kavgada başından vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 41 SD 149 plakalı aracıyla ilerleyen S.D. (40), Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde, 41 H 6444 plakalı aracın sürücüsü Kadir Okur (22) ile yol vermeme nedeniyle tartışma başladı.

İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, silahla korkutmak amacıyla önce havaya ateş açtı, ardından da Okur'u hedef alarak ateş etti. 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Kadir Okur, 112 acil servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. 

Okur, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Polise teslim olan şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri ise sürüyor.

AA

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