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  3. YKS'de kimliklerini unutan adaylara polis destek verdi

YKS'de kimliklerini unutan adaylara polis destek verdi

YKS'de kimliklerini unutan adaylara polis destek verdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) birinci oturumunda kimliklerini unutan adaylara polis ekipleri, destek verdi. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran adaylar, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirildi. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi(TYT) için üniversite adayları, yaklaşık 1,5 saat önce sınava girecekleri okulların önlerine gelip, beklemeye başladı. Adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alınırken, adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı.

Sınav öncesi kimliklerini evde unutan üniversite adaylarının yardımına ise polis ekipleri yetişti. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı doğrultusunda Tokat Valiliği İl Nüfus Müdürlüğü önünde resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi. İl Nüfus Müdürlüğün'deki işlemlerini tamamlayan üniversite adayları, polis otosuyla sınavlara girecekleri okullara bırakıldı. 

Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti.

(DHA)

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