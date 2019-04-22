Akyazı'da yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Acelle Yaylası’na sabah saatlerinde araçlarıyla kamp yapmak amacı ile giden ve İstanbul’dan geldikleri öğrenilen S.A., Ö.P., S.İ., E.T., A.Y. ve A.E.K. isimli toplam 6 arkadaş yoğun tipi ve araçlarının kara saplanması sonrasında mahsur kaldı. Mahsur kalan arkadaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ve Sakarya Radyo Amatörler Derneği (SAKRAD) ekiplerince yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu 6 kişi ve araçlarını mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Daha sonrasında ise Acella Yaylası’nda M.Ç., B.Ç. ile İ.G. ve N.G. çiftlerinin kar nedeniyle yaylada mahsur kaldığı farklı saatler içerisinde ekiplere bildirildi. Konunun bildirilmesi üzerine SAKTİM ve Jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu yaylada mahsur kalan çiftler de kurtarıldı.