Yasemin Aydın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı! Kan donduran ifade

Ankara'da eski nişanlısı Fatih Aşan tarafından öldürülerek cesedi Sakarya'da yol kenarında atılan Yasemin Aydın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Aşan mahkemede verdiği ifadede, "Beni aldattığı için öldürdüm" dedi.

Sabah'ta yer alan haberde Ankara'da yaşayan eski nişanlısı 41 yaşındaki Yasemin Aydın'ı göğsünden vurarak öldürdükten sonra TEM Otoyolu Sakarya Mevkiinde bulunan yol kenarına atan 41 yaşındaki Fatih Aşan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aşan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde Yasemin Aydın'ın kendisini aldattığını bunun üzerine tartışma sırasında yanında bulunan tabanca ile arabanın içinde göğsünden vurarak öldürdüğünü ifade etti.

CESEDİNİ YOL KENARINA ATTI

Yasemin Aydın'ı araç içerisinde öldürdükten sonra İstanbul'a doğru yola devam eden Fatih Aşan, eski nişanlısının cesedini TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına attı. Aşan, olayın ardından polis bir yakınını arayarak Yasemin Aydın'ı öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Aşan'ın aracının İstanbul yolu üzerinde hareket ettiğini tespit ederek durumu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla yakalanan Fatih Aşan, ilk ifadesinde cesedi attığı yeri söylemesi üzerine, talihsiz kadının cesedi Sakarya'nın Erenler ilçesi yakınlarında yol kenarında bulundu.

"BENİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirilen Fatih Aşan, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Aşan mahkemede verdiği ifadede Yasemin Aydın'ın kendisini aldattığını, cinayeti bu nedenle işlediğini söyleyerek, "Konuşmak için arabayla evinden aldım. Barışma teklifimi kabul etmedi tartışmaya başladık. Beni aldattığı için öldürdüm" dedi.