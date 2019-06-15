Yaş grubuna göre çocuk ve gençlere karne hediyesi neler alınabilir?

Okul derslerinden iyi notlar alarak dönemi başarılı bir şekilde bitiren çocuğunuzu ödüllendirmenin vakti sizce de gelmedi mi? Cevabınız 'Evet' ise, en ufak şeylerden bile mutluluk duyan çocuğunuzun emeklerinin karşılığı olarak alabileceğiniz hediye önerilerini sizler için sıraladık. İşte çocuklara karne gününde alınabilecek alternatif hediye tavsiyeleri...

OKUL ÖNCESİ KARNE HEDİYESİ TAVSİYELERİ

Erkek çocuklar için:

Yarış arabası seti, raylı oyuncaklar, mini okul çantası, eğitici oyuncaklar, sevilen bir çizgi film seti...

Kız çocuklar için:

Bebek çeşitleri, Peluş oyuncaklar, evcilik seti, eğitici oyuncaklar

İLKOKUL KARNE HEDİYESİ TAVSİYELERİ

Kız ve erkek çocuklar için:

Kulaklık, akıllı bileklik saatleri, ahşap kutulu öğrenci seti, kumbara, ışıklı oda süsleri, gece lambası, akıllı kart oyuncak seti...

ORTAOKUL KARNE HEDİYESİ TAVSİYELERİ

Kız ve erkek çocuklar için:

Playstation, kulaklık, grup- aile oyunları (Tabu, jenga, monopolly, hepsi benim vb.) Led lambalar, paten, bisiklet, tasarım not defterleri....

LİSE KARNE HEDİYESİ ÖNERİLERİ

Gençler için:

Powerbank, playstation, fotoğraf baskılı ürünler, tasarım bardak, isim yazılı termos suluk, makyaj çantası, deri bileklik...

(Yasemin.com)