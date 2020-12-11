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  • Yargıtay'dan emsal karar! İhanetin delili gizli kayıt olamaz
11 Aralık 2020 Cuma 21:35 | Son Güncelleme:

Yargıtay'dan emsal karar! İhanetin delili gizli kayıt olamaz

Yargıtay'dan emsal karar! İhanetin delili gizli kayıt olamaz

Yargıtay, boşanma davasında aldatma delili olarak sunulan CD'yi hukuka aykırı yolla elde edildiği gerekçesiyle reddetti. Söz konusu görüntüyle, özel hayatın ihlal edildiği belirtildi.

Boşanma davalarında ihanetin delili olarak sunulan video görüntü kaydı, fotoğraf, yazışma benzeri belgeler tartışma konusu oldu. Independent Türkçe’nin haberine göre daha önce evli çiftler arasında gizliliğin olamayacağını savunan Yargıtay, habersizce elde edilen ve sadakatsiz olduğunu ispatlayan delilleri kabul etmişti. Ancak yüksek yargı bu kez farklı bir karara imza attı. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, boşanma davasında kadın tarafından ayrıldığı eşine karşı sunulan gizli kamera kaydı içeren CD’yi ‘erkeğin özel hayatını ihlal yoluyla elde edilmiş hukuka aykırı delil’ olarak nitelendirdi.

HUKUKA AYKIRI

CD’nin özel hayatının gizliliği ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiğinin anlaşıldığı belirtilen kararda, “Hukuka aykırı delil hükme esas alınamaz” denildi. 

EVLİ DE OLSA ÖZEL HAYATIN İHLALİ 

Yargıtay kararını yerinde bulan Av. Sibel Dolgun, şöyle dedi: “Taraflar evli bile olsalar özel hayatlarının korunması gerekiyor. Dolayısıyla bu hakkın ‘evlilik kurumu’ gerekçe gösterilerek ihlal edilmesi ve bu ihlalin meşru kabul edilmesi açık bir şekilde Anayasa ihlalidir.” 
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