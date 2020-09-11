Yarasalardan şaşırtan özellik! İnsanların taklidini yapıyor

Koronavirüs salgının başlangıcı olarak iddia edilen yarasalarla ilgili şaşırtan bir özellik ortaya çıktı. Yarasalarda da, tıpkı insanlar gibi bir bebekle diğer yetişkinlerle konuştuğundan daha yüksek sesle veya daha yavaş bir tempoda konuşmasına verilen isim olan "bebek konuşmasının" yaygın olduğu ortaya çıktı.

NTV'nin Independent'ten aktardığı habere göre, yarasaların da tıpkı insanlar gibi bebek konuşmasını kullandığını keşfedildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Free University'de yapılan çalışma kapsamında Orta Amerika'da farklı bölgelerde ağaçlarda yaşayan yarasalar inceledi ve bu yarasaların yavruları ile iletişim kurduğu anların sesleri kaydedildi.

Kayıt altına alınan sesleri bir yazılım yardımı ile karşılaştıran ekip, yarasaların yavruları ile yetişkin yarasalarla farklı şekişde iletişim kurduklarını keşfetti.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Ahana Aurora Fernandez, söz konusu durumun hem dişi hem de erkek yarasaları kapsadağı bilgisinin altını çizdi.

Sonuçları Frontiers in Ecology and Evolution'da yayımlanan çalışmaya ile anne yarasalar ayrıldıkları yavrularıyla tekrar birleştiklerinde de bu bebek konuşmalarını tekrarladıkları görüldü.