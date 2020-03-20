Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5202
  • 7,0119
  • 311.744
  • 85195.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Virüsü değil kendilerini öldürdüler

Virüsü değil kendilerini öldürdüler

Virüsü değil kendilerini öldürdüler

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

DEVRİM TOSUNOĞLU 

Ölümlerin çoğu Zeytinburnu, Başakşehir ve Güngören’de gerçekleşti. Yaşamını yitirenlerin tamamının Türkmenistan uyruklu oldukları, kendi ülkelerinde ‘İspirt’ olarak bilinen saf alkolle koronavirüsten korunmak için önce ellerini ve yüzlerini yıkadıkları ardından içtikleri bildirildi. 34 kişininde de tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saf alkolü temin eden 11 kişi ise gözaltına alındı. 


Hızlı tanı kiti devreye giriyor

Hızlı tanı kiti devreye giriyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da fırın ve pastanelerde koronavirüs tedbirleri alınıyor

Gizli bölmeden binlerce maske çıktı