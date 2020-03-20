Virüsü değil kendilerini öldürdüler

DEVRİM TOSUNOĞLU



Ölümlerin çoğu Zeytinburnu, Başakşehir ve Güngören’de gerçekleşti. Yaşamını yitirenlerin tamamının Türkmenistan uyruklu oldukları, kendi ülkelerinde ‘İspirt’ olarak bilinen saf alkolle koronavirüsten korunmak için önce ellerini ve yüzlerini yıkadıkları ardından içtikleri bildirildi. 34 kişininde de tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saf alkolü temin eden 11 kişi ise gözaltına alındı.

