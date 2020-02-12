Van son dakika kar tatili oldu mu? 13 Şubat (yarın) Van'da okullar tatil mi?

Van son dakika kar tatili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 13 Şubat Perşembe Van’da okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı olması bekleniyor. Haberimiz içerisinden Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaları takip edebilirsiniz.

VAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz güncel bir açıklama bulunmuyor.

12 Şubat’ta Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilmişti. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN HAVA DURUMU

Van’da havanın -3°C, parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışlarına Dikkat!: Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.