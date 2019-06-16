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  3. Van'da 48 kilo 565 gram toz esrar ele geçirildi

Van'da 48 kilo 565 gram toz esrar ele geçirildi

Van'da 48 kilo 565 gram toz esrar ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 48 kilo 565 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesi Çakınlı Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı detaylı aramada, araç içerisinde bulunan 2 adet çuvalda 41 paket halinde toplam 48 kilo 565 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan E.K. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

DHA

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