Üsküdar'da liseliler kavga etti: Yaralılar var

Üsküdar’daki Cumhuriyet Lisesi yakınlarında bulunan Şenol Güneş Parkı’nın bulunduğu Cemil Meriç Sokak’ta lise öğrencileri arasında kavga çıktı. Öğrenciler birbirlerine bıçakla saldırdı. Bıçakların çekildiği kavgada iki öğrenci bacağından, bir kişi de göğsünden hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ambulansla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

(İHA)