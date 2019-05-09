Unutarak yemek yemek orucu bozar mı? İşte Diyanet'in yemek yemek açıklaması

“Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?” sorusu vatandaşları meraklandırıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, orucu bozan şeyler merak ediliyor. Kişiler günün yoğunluğu ile oruç tuttuğunu unutabilir. Bu durumda da oruç tutan kişiler yanlışla yemek yiyebiliyor. Oruçluyken fark etmeden yediğimiz yemeğin fark edildiği anda ağızdan çıkarılmalı ve ağız yıkanmalıdır. Peki Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI? DİYANET AÇIKLADI…

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).







