Denize girmek orucu bozar mı? Diyanet'ten deniz açıklaması

“Denize girmek orucu bozar mı?” sorusu Ramazan ayında çokça sorulmaktadır. Ramazan'ın Mayıs ayının ilk haftasına denk gelmesiyle vatandaşlar sıcak günlerde serinlemek adına çözümü havuza veya denize girmekte buluyor. Diyanet İşleri Bakanlığı ise konuyla alakalı cevabı eksik etmedi. Kişi suyu yutmadığı sürece veya burundan genze su girmediği sürece oruç bozulmaz. Fakat yine de tehlikeye atmamak gerekildiği ifade ediliyor. Detaylar haberimizde...

DENİZE GİRMEK ORUCU BOZAR MI? DİYANET AÇIKLADI...

Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz. Fakat denize giren kimse, yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçlu iken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.