Dil altı hapı orucu bozar mı? Diyanet'ten dil altı hapı açıklaması!

“Dil altı hapı orucu bozar mı?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Dilaltı hapı orucu bozar mı sorusu diyanet tarafından cevaplanmıştır. Dilaltı hapları da son yıllar da farklılık göstermektedir. Dilaltına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önler. Bu hap ağız içinde emilip yok olur. Dolayısıyla mideye ulaşamaz. Dilaltı hapının orucu tehlikeye atıp atmadığına haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

DİLALTI HAPI ORUCU BOZAR MI? DİYANET AÇIKLADI…

Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).