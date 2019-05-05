Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'ten diş fırçalama açıklaması

Diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusu çokça akıllara takılıyor. Müslümanlar arasında çok merak edilen ve çok sorulan bu soru ile ilgili Diyanet İşleri Bakanlığı gerekli açıklamayı yaptı. Ağza alınan suyun ağızda çalkalanmasının orucu bozmadığı bilinmektedir. Dişlerin imsak vaktinden önce veya iftar yapıldıktan sonra fırçalanmasının daha münasip olduğu da sıkça vurgulanmaktadır.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.