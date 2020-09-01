Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3695
  • 8,8251
  • 471.13
  • 1078.09
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. UNESCO Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi turistlerin ilgi odağı oldu
01 Eylül 2020 Salı 09:57 | Son Güncelleme:

UNESCO Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi turistlerin ilgi odağı oldu

UNESCO Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi turistlerin ilgi odağı oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güvercinada Kalesi, sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi kaleyi 60 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye, tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin güvenli turizm noktalarının başında geliyor. Kuşadası'nın en önemli tarihi yapılarından Güvercinada Kalesi de tatil yapmak veya günübirlik ziyaret için gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

60 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

DHA'da yer alan habere göre; Kuşadası Belediyesi'nin girişimiyle mayıs ayında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Güvercinada Kalesi'ni, haziran- ağustos döneminde yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti. İlçenin tanıtımına önemli katkı sağlayan tarihi kale, Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türlerinden 'Tülüşah' çiçeğini koruma alanını da barındırıyor. Yine Güvercinada Kalesi'nde oluşturulan ayrı bölümde 14,5 metre uzunluğundaki Fin balinası iskeleti sergileniyor.

Tatilini geçirmek için İstanbul'dan Kuşadası'na geldiğini belirten, elektrik teknisyeni Turgut Tekşen (31), "Güvercinada Kalesi tarihi dokusuyla gerçekten çok büyüleyici bir kale. Buraya geldiğimde ilk görmem gereken yerlerden birisi olduğunu söylemişlerdi. Tatil için Kuşadası'nda bulunan herkesin en az 1 defa Güvercinada Kalesi'ni görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı
Beşiktaş'tan Linnes'e: 'Bonservisini al gel'
Adana'da oğlu tarafından darp edilen baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Bahçelievler'de sevgilisi tarafından bıçaklanan Sevim Sökmensuer hayatını kaybetti
Uyuyan kadının ağzından 1 metreden uzun yılan girdi

Uyuyan kadının ağzından 1 metreden uzun yılan girdi

BİM 1 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınland&

BİM 1 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Ayça Ayşin Turan da modaya uydu! Makyajsız paylaşımı sosya

Ayça Ayşin Turan da modaya uydu! Makyajsız paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bağışıklığı güçlendirmek için

Bağışıklığı güçlendirmek için bir günde ne kadar peynir tüketilmeli?