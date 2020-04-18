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  3. Ümmü Teyze'nin örgü bebeklerini belediye satın aldı

Ümmü Teyze'nin örgü bebeklerini belediye satın aldı

Ümmü Teyze'nin örgü bebeklerini belediye satın aldı

Konya'da, amigurumi sanatıyla yaptığı organik oyuncakları satarak geçimini sağlayan 65 yaşındaki Ümmü Çakmak Uslu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, evinden çıkamayınca ekonomik sıkıntı yaşadı.

Bu süreçte oğlunun da işsiz kalmasıyla evin faturalarıyla kira yükü de Ümmü Teyze’nin omzuna bindi. Uslu’nun durumunu öğrenen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile meclis üyeleri aralarında para toplayarak oyuncakları satın aldı. Başkan Kılca, “Eğer onun yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize” dedi. 


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