Ümmü Teyze'nin örgü bebeklerini belediye satın aldı

Bu süreçte oğlunun da işsiz kalmasıyla evin faturalarıyla kira yükü de Ümmü Teyze’nin omzuna bindi. Uslu’nun durumunu öğrenen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile meclis üyeleri aralarında para toplayarak oyuncakları satın aldı. Başkan Kılca, “Eğer onun yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize” dedi.