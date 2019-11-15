Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7544
  • 6,3494
  • 271.492
  • 104636
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Türkiye'de ilk kez uygulandı! Çocuklar eve koşarak gitti

Türkiye'de ilk kez uygulandı! Çocuklar eve koşarak gitti

Türkiye'de ilk kez uygulandı! Çocuklar eve koşarak gitti

Türkiye'de ilk kez uygulanan ara tatil bugün başlarken, öğrenciler tatil sevinciyle evlerine koşarak gitti.

15 tatil ve yaz tatili arasında 5'er gün uygulanacak olan ara tatilin ilki 18-22 Kasım tarihleri arasında başlayacak. Bugün ara tatil öncesi son kez okula gelen öğrenciler de hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 gün tatil yapacak olmanın sevincini yaşadı.
Okuldan çıkan çocukların yüzlerinde tatilin verdiği gülümsemeyle evlerine koşarak gittikleri görüldü.

(İHA)


Cem Yılmaz ve Haluk Levent'ten peş peşe açıklamalar
Acun Ilıcalı merakla beklenen o yarışmacıları açıkladı!
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
'Ona her şey helal olsun'
Kararı öğrenince çılgına döndü!
<p>Bakan Selçuk, yarın başlayacak ara tatile ilişkin Twitter hesabından videolu mesajını paylaştı.</

Bakan Selçuk´tan ´Ara Tatil´ Mesajı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

BAİBÜ akademisyenleri bor madeninden süper iletken tel yaptı

İzlanda maçı sonrası bu paylaşımlar rekor kırdı: Türk duvarı devam edecek!