Türkiye'de ilk kez uygulandı! Çocuklar eve koşarak gitti
Türkiye'de ilk kez uygulanan ara tatil bugün başlarken, öğrenciler tatil sevinciyle evlerine koşarak gitti.
15 tatil ve yaz tatili arasında 5'er gün uygulanacak olan ara tatilin ilki 18-22 Kasım tarihleri arasında başlayacak. Bugün ara tatil öncesi son kez okula gelen öğrenciler de hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 gün tatil yapacak olmanın sevincini yaşadı.
Okuldan çıkan çocukların yüzlerinde tatilin verdiği gülümsemeyle evlerine koşarak gittikleri görüldü.
(İHA)