Turistler: Türkiye'de güvendeyiz

Tedbirlerin yeterli bulan ABD’li Wafy Şerif, “Türkiye’de kesinlikle güvendeyim” diyerek vatandaşların hijyene dikkat ettiğini söyledi. Rus İrina Smirnov da “10 gün daha buradayız” dedi. Yunanistan’a gitmekten vazgeçip Türkiye’ye gelen Yeni Zelandalı İrina Smirnov ise “Buradan önce İsviçre’deydik. Turistlerle ilgilenmiyorlardı.İstanbul’da ise tam tersi. Buna hayran kaldık” şeklinde konuştu.

AA