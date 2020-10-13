13 Ekim 2020 Salı 17:36 | Son Güncelleme:
Trabzon yağlı pide nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? MasterChef Trabzon yağlı pidesi tarifi!
Trabzon yağlı pide tarifi MasterChef'in 13 Ekim tarihli bölümünde yer alıyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu bölümde içinde Trabzon yağlı pidenin de olduğu pide listesini düello şeklinde yapıyorlar. Trabzon yağlı pide malzemeleri arasında yumurta da yer alıyor.
MasterChef'in 13 Ekim tarihli bölümünde yarışmacılar pide tarifleri yapıyorlar. Trabzon yağlı pidenin de bulunduğu pide listesi iki takım yarışmacıları tarafından düello şeklinde tamamlanacak. Trabzon yağlı pide yapılışı ise bazı tüyolar istiyor.
TRABZON YAĞLI PİDE MALZEMELERİ
Hamuru için:
1 paket kuru maya
4 su bardağı un
Tuz
Aldığı kadar ılık su
İç harcı için:
150 gram kolot veya tel peyniri
150 gram kaşar peyniri rendesi veya beyaz peynir
150 gram tereyağı
Yarım su bardağı su
2 adet yumurta
TRABZON YAĞLI PİDE NASIL YAPILIR?
- Hamur için; Bir kabın içerisine maya, un ve suyu ekleyerek karıştırın.
- Hamur kıvam almaya başladığında tuz ekleyin ve pürüzsüz kıvam elde edene kadar hamuru yoğurun.
- Üzerini temiz bir bezle örterek mayalanması için 30 dakika dinlendirin.
- Mayalanan hamurları iki eşit parçaya ayırın ve unlanmış tezgahta elinizle açın.
- İç harcın dışarı akmaması için, hamurun kenarlarını içe doğru kıvırın.
- Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve açtığınız hamurları arada boşluk olacak şekilde tepsiye yerleştirin.
- İç harç için; iki farklı peynir seçin ve bunları bir kapta karıştırın.
- Peynirlerin üzerine yarım bardak su ekleyin ve tekrar karıştırın.
- Hazırladığınız iç harcı, hamurların ortasına ekleyin ve eşit bir şekilde yayın.
- Peynirli karışımın üzerine küçük tereyağı parçaları ekleyin.
- Yumurta sarılarını pidenin kenar kısımlarına fırça yardımıyla sürün.
- Önceden ısıtılmış 220 dereceli fırında, pideleri 10 dakika kadar pişirin.
- Pideleri fırından çıkarmadan 30 saniye önce, üstlerine bir adet yumurta kırın.
- Trabzon yağlı pidesini, sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.