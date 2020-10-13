Bafra pidesi nasıl yapılır? MasterChef Bafra pidesi tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te bu akşam Bafra pidesi yapılıyor. Karadeniz yöresine ait olan Bafra pidesi için kırmızı takımdan Sefa, mavi takımdan ise Esra seçildi. Kıtır kıtır kıymalı hamuru ile Bafra pidesi tarifi ve malzemeleri sizlerle...

BAFRA PİDESİ MALZEMELERİ NELERDİR?

2 su bardağı ılık su Yarım Paket kuru maya 1 tatlı kaşığı tuz Yarım çay kaşığı şeker 4-5 bardak un

İç Harcı için:

500 gram kıyma 2 adet sivri biber Biraz sıvı yağ 1 yemek kaşığı tereyağı Tuz Karabiber

Üzeri için:

Biraz sıvı yağ 1 yumurta sarısı Fırından çıkınca üzerine tereyağı servis edilir.

BAFRA PİDESİ NASIL TARİFİ

Teflon tava yahut bir tencere içerisinde kıymalarımızı koyup suyunu çekene kadar pişirelim.

Soğanları küçük küçük doğrayarak kıymanın içerisine atalım.

Üzerine sıvı yağ ekleyip biraz daha kavuralım.

Soğanların kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim.

Daha sonra tereyağını ekleyip kavurmaya devam edelim.

Baharatlarını ekleyip soğuması için kıymalı harcımızı ocaktan alalım.

Unumuzu karıştırma kabına ekliyoruz.

Üzerine şeker, tuz ve mayayı ekleyip karıştırıyoruz.

Ortasını havuz gibi açtığımız unun ortasına suyu döküyoruz.

Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ediyoruz.

Hamurumuzun üzerini örtüp iki katı büyüklüğe gelene kadar bekliyoruz

Hamurumuzdan istediğimiz büyüklükte parça koparıp beze haline getiriyoruz.

İnce uzun bir şekilde kopardığımız hamur parçasını açıyoruz.

Hamurun her tarafına eşit olacak şekilde kıymalı harçtan koyup kenar kısımlarından tutup birbirine birleştiriyoruz.

Üzerine dilerseniz yumurta sarısıyla yağı sürebilirsiniz.

Orijinal tariflerde bu karışım sürülmez sadece fırından çıktığında tereyağı sürülür.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz.

Fırından aldığımız pidelere bol tereyağı sürüp yanında köpüklü ayranla servis edebilirsiniz

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