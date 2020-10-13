Cantık pide nasıl yapılır? MasterChef Cantık pide tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Cantık pide tarifi ve malzemeleri merak edildi. Ekranlarına en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te bu akşam Cantık pide yapılacak. Kırmızı takımdan Didem mavi takımda Ebru Cantık pideyi en lezzetli ve doğru şekilde yaparak puanlama için şeflerin önüne sunacak.

CANTIK PİDE MALZEMELERİ NELERDİR?

1 su bardağı ılık süt 2 su bardağı ılık su Yarım su bardağı sıvı yağ 1yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 paket instant kuru maya 1 yumurta beyazı (Sarısı üstüne) 7-8 su bardağı un

Üzerindeki harç için:

300-400 gr kıyma 2-3 adet yeşil biber 1-2 adet kırmızı biber 1 büyük soğan 2-3 dış sarımsak 2 büyük kabuğu soyulmuş domates 1 tutam maydanoz Tuz, karabiber, pul biber, toz biber, kekik

Üzeri için:

1 yumurta sarısı ( 3-4 damla su ilavesi yaparsanız daha parlak oluyor )

CANTIK PİDE TARİFİ

Karıştırma kabının içine kıymayı koyup kalan malzemeleri rondodan geçirip üzerine ekliyoruz. Baharatı da ilave ettikten sonra harcımız hazır demektir.

Ilık süt ılık su, şeker ve mayayı yoğurma kabına alıp karıştırıp 5dk bekletin.

Sonra sıvı malzemeleri ekleyip karıştırın.

Ardından unu yavaş yavaş ekleyip en az 5 dk yoğurun.

Yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde edilecek.

Sonra üzerini kapatıp 1 saat dinlendirin hamur iki katına çıkınca iki yoğurup maya kokusunu çıkarın.

Elinizi hafif yağlarayarak hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak tepsiye dizin.

Aralıklı bir şekilde ben 5 adet dizin.

Bu hamurdan bu ebatlarda toplam 14 adet pide çıkıyor.

Hamurların ortasını bastırarak inceltin

Hazırladığımız harçtan pidelerin ortasına bolca koyup yayın.

10-15 dk tepside dinlendirip yumurta sarısını sürdükten sonra 190° inceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin

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