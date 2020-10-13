MasterChef tahinli pide tarifi nasıl yapılır? Bursa usulü Tahinli pide yapılışı ve malzemeleri

Bursa'ya özgü Tahinli pide tarifi MasterChef'in 13 Ekim tarihli bölümünde yer alıyor. En iyi tahinli pide yapan takım yarışmacısı takımına bir puan kazandıracak. Tahinli pide yapılışı bazı tüyolar gerektiriyor.

TAHİNLİ PİDE TARİFİ MALZEMELERİ

Pide Hamuru

1,5 su bardağı un

1/2 su bardağı içme suyu

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1/2 paket instant maya

Tahin Dolgusu İçin

Pide başına 5 çorba kaşığı tahin

Pide başına 4 çorba kaşığı toz şeker

TAHİNLİ PİDE TARİFİ YAPILIŞI

Hamur kabında tüm kuru malzemeleri karıştırın ve suyu ekleyin. Tahta kaşıkla iyice karıştırıp yumuşak bir hamur elde edin. Ellerinizi iyice unladıktan sonra yumruklarınızla kaptaki hamura bastırın ve hamuru ters çevirin. Bu işlemi 10 kez tekrarlayın. Kabın üzerini nemli bir bezle örtün ve hamuru sıcak bir ortamda kabarmaya bırakın. Hamur 2 veya 3 katı kadar kabardığı zaman hazırdır. Mayalanmış hamura bastırarak havasını alın ve 3 eşit parçaya kesin. Hamur elinize hafifçe yapışıyorsa kıvamı iyidir. Yumuşak bir hamur elde etmelisiniz. Tezgahı unladıktan sonra üzerine bir hamur topunu koyun. Merdaneyle 2 mm. inceliğinde genişçe bir daire şeklinde hamuru açın. Hamurun yüzeyine 3 kaşık tahin döktükten sonra bir kaşığın tersiyle tahini bütün yüzeye yayın. Tahinin üzerine 2 çorba kaşığı toz şekeri de eşit olarak serpiştirin. Tahin sürülmüş bu hamuru rulo yapıp yuvarlayın. Şerit şeklinde bir hamur olacak. Parmaklarınızı unlayıp bu şeridi mıncıklayın ve tahini hamura iyice yedirin. Bu işlemi yaparken hamur yine şerit şeklinde kalsın. Şeridi sarmal şeklinde dolayın ve sonra enlemesine yuvarlayarak yine elinizle uzun bir rulo haline getirin. Bunu tahinle hamuru birbirine yedirmek için yapıyoruz. Sonra tekrar sarmal bir şekilde sarın. Merdaneyle, hamuru her seferinde sağa doğru çeyrek miktarında döndürün. Pizza hamuruna benzer yarım santim kalınlığında yuvarlak bir hamur açın. İçine yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Hamurun üzerine 2 kaşık tahin döküp kaşığın tersiyle her tarafına sürün. Tahinin üzerine de her yere eşit gelecek şekilde 2 çorba kaşığı şeker serpiştirin. Önceden en yüksek dereceye ısıttığınız çok sıcak fırına koyun. Pideyi fırınınızın maksimum ısısına göre değişir 6 - 10 dakika arasında pişirin. Fırından çıkınca birkaç dakika bekletip ve pizza gibi 6 eşit dilime kesin. İsterseniz yanında kaymaklı dondurmayla sıcak tatlı olarak dilimler halinde servis edin ve üzerine iri dövülmüş ceviz serpin.

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