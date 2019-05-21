Tomara Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Şiran ilçesinde merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tomara Şelalesi, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Muhteşem doğa manzarası ve vadi içerisinde akan suyun çıkardığı sesle ziyaretçilere hem görsel hem de işitsel şölen yaşatan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, 6,5 milyon TL´lik yatırımla yeni bir çehreye büründü. Doğa Koruma Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan cam seyir terası, ziyaretçilerine şelaleyi farklı açıdan izleme imkânı sunuyor. Kentin önemli turizm merkezlerinden biri olan şelale, yerli- yabancı turistlerin yanı sıra özellikle son zamanlarda Körfez ülkelerinden bölgeye gelen Arap turistlerinde beğenisi topluyor. Fotoğraf tutkunları, foto safari turları da düzenlendiği şelaleyi, farklı açılardan fotoğraflamaya çalışıyor.

Yöre halkı tarafından '40 gözeler' adıyla da tanınan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı tesislerini işleten Abdülbaki Kara, geçen yıl 175 bin dolayında turisti ağırladıklarını belirterek bu yıl 250 bin dolayında ziyaretçi beklediklerini söyledi. Kara, "40 gözeler denilmesinin en büyük sebebi, 40 ayrı kaynaktan akarak dökülmesidir. Şelalemiz 25 metre yükseklikte ve yaklaşık 45 metre genişlikten dökülerek akmaktadır. En büyük özelliklerimizden birisi de yazları suyunun çok soğuk akmasıdır. Gerçekten insanlar ayağını veya elini 1 dakika bile olsa suyun içinde tutamıyorlar. Gelen misafirlerimize çok temiz bir tabiat parkı sunuyoruz" dedi.

(DHA)