TEM'de feci kaza! Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu

Kaza 14.45 sıralarında O-3 otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Yaklaşık 150 metre ilerideki yaya geçidini kullanmadan karşıya geçmeye çalışan adama İbrahim M. yönetimindeki 47 AAG 297 plakalı TIR çarptı.

TIR'ın altında kalan ve bir süre sürüklenen adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri TIR'ın çarptığı yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri 50 -60 yaşlarından olduğu tahmin edilen kişinin üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir kimliğe rastlamadı.

"SÜREKLİ OLUYOR"

Hemen ileride üst geçit olduğunu söyleyen vatandaşlar sürekli bu tür kazaların olduğunu söyledi. Olayı anlatan bir görgü tanığı "Sesi duyduk geldik karşıya geçmeye çalışıyormuş, TIR'ın altında kalmış" diye konuştu.

Kaza nedeniyle O-3 Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, TIR sürücüsü İbrahim M. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

DHA