Tekirdağ'daki organize suç örgütü operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, organize suç örgütünce işlenen dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yurt dışından getirilen 79 aracın kayıtsız yurda sokulması suçlarına ilişkin gözaltına aldığı 23 şüpheliden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu arada firari 2 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Organize suç örgütünce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yurt dışından getirilen 79 aracın kayıtsız yurda sokulduğunu belirleyen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylara karıştıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 şüphelinin adreslerine dün eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 5'i polis 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA