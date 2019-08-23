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  3. Tekirdağ'da bin 500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi

Tekirdağ'da bin 500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi

Tekirdağ'da bin 500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi

Tekirdağ’da bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen (M.S. 6. yy) 9x7 santimetre ebadında 17 sayfalık Tevrat tefsiri ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ikamet eden Y.K. ve E.Ş. isimli şahısların tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı Tevrat tefsirini satmaya çalıştıkları haberinin alınması üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyonda tahmini bin 1500 yıllık olduğu değerlendirilen (M.S. 6.yy) 9x7 santimetre ebadında 17 sayfalık Tevrat tefsiri ele geçirilerek el konuldu. Şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak haklarında adli soruşturma başlatıldı.

İHA

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