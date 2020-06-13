Tekirdağ giriş çıkış yasağı mı geldi? Tekirdağ Valiliği son dakika açıklaması sizlerle

Tekirdağ Valiliği son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararına göre Tekirdağ giriş çıkış yasağı mı geldi, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

TEKİRDAĞ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI MI GELDİ?

14/06/2020 günü saat;08:00`dan 17/06/2020 günü saat;08:00`a kadar (3) üç gün süreyle Tekirdağ'a giriş çıkış yasağı geldi.

Ayrıntılar geliyor..